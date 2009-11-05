ВидеоГолы.ру

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О главном

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Футбол - игра миллионов. Вот уже больше пятидесяти лет эта игра - один из самых популярных видов спорта.

Популярность футбола обусловлена несколькими факторами. Во-первых, это простота экипировки - вам не нужно дорогое спортивное обмундирование, а нужна лишь удобная обувь и мяч. В футбол играют все.

Наслаждаться игрой профессионалов, филигранными пасами и финтами, можно часами. Драйв, скорость, прорывы по флангам, стеночки, голы в самые девятки, передачи пятками, потрясающие забитые мячи.

Чемпионат Мира, Чемпионат Европы, Лига Чемпионов привлекают на стадионы и к телевизорам миллионы людей. Ведь спорт не признает социального статуса, размера вашего банковского счета. Если Вы хотя бы раз посмотрите или сыграете в футбол, он навсегда пропишется в Вашем сердце и уже никогда не покинет его. Можно говорить об этой игре часами, обсуждать лучшие футбольные моменты с друзьями, ведь это больше чем игра... Это сама жизнь, стремительная, непредсказуемая, но всегда любимая.

Наверняка, у каждого поклонника этой игры сохранились в памяти мгновения, голы, связанные с победой их любимой футбольной команды. О легендарных моментах прошлого любят вспоминать представители старшего поколения, но могут лишь рассказать о свершениях великих команд и игроков на чемпионатах мира и Европы. Ведь лучше один раз увидеть.

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